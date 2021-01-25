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HaberlerGirişimcilikWorkup 7'inci dönem mezunlarını verdi - girişimcilik haberleri
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Workup 'tan çıkanlar 4 milyon dolar yatırım aldı

Workup Girişimcilik Programı'nın 7'inci dönem girişimleri mezun oldu. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programın pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Demo Day etkinliğinde açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Girişimcilerin ortaya çıkardığı ürün veya hizmet, müşteri nezdinde karşılık bulduğu oranda başarılı olur. Bunun farkında olup zorlukları gidermede veya bir ihtiyacı karşılamada proaktif davranan girişimlerin, diğerleri arasından sıyrılarak öne çıktığını gördük" dedi. Yapılan açıklamaya göre, 2017'de başlayan programa toplam 12 bin başvuru yapıldı ve 74 girişim mezun oldu. Programda 23 farklı girişimin şimdiye kadar toplam 4 milyon dolar yatırım aldığı da verilen bilgiler arasında

Workup 7'inci dönem mezunlarını verdi - girişimcilik haberleri

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 7'inci dönem girişimleri mezun oldu. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan Demo Day etkinliği önceki dönemlerden farklı olarak panel formatında gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin katıldığı açılış paneliyle başlayan etkinlik, Workup Programı Lider Mentoru Ömer Erkmen, Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur ve İş Bankası Girişimcilik Birim Müdürü Emre Ölçer'in mezunlarla gerçekleştirdiği panellerle devam etti.

Panellerde Workup 7'inci dönem mezunu 14 girişim (Arvia, Bakiyem, Bobu, Emoty.ai, Evimdekipsikolog, Huma Breath, Ingosa, Innerjoy, Inspakt, Oreka, Pirahas, Popupsmart, Triwi, Tuvis) iş modellerini ve yol haritalarını aktarma imkanı buldular.

Yapılan açıklamaya göre, 2017'de başlayan Workup Girişimcilik Programı'na, geçtiğimiz yıl yapılan bin 550 başvuru ile birlikte toplam 12 bin başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 98 girişimin kabul edildiği programdan 7'inci dönem ile birlikte toplamda 74 girişim mezun oldu. Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 23 farklı girişimin, şimdiye kadar toplam 4 milyon dolar yatırım aldığı kaydedildi.

'İHTİYACA CEVAP VEREN BAŞARILI OLUR'

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, etkinliğin açılış panelinde yaptığı konuşmada, bankanın daha ilk yıllarından itibaren girişimciliği desteklediğini, günümüzde de bu desteği zamanın ruhuna uygun olarak sürdürdüklerini vurguladı.

2020'de, pandemi nedeniyle teknolojiye adaptasyon hızının arttığını ifade eden Bali, "Günlük hayatlarımızı, rutinimizi kökten değiştiren bu ortamda hemen hemen herkes, her kurum teknolojinin sağladığı imkânlarla işlerini büyük oranda sorunsuz götürebildi. Böylece 2020, dijital dönüşümün katalizörü olan startuplar açısından fırsatlar da barındıran hareketli bir yıl oldu" dedi.

Bir girişimi başarıya götüren anahtarın, bir ihtiyaca ne kadar cevap verdiği veya bir sorunu ne ölçüde çözdüğü olduğunun altını çizen Bali, "Nerede sorun ya da ihtiyaç varsa, orada fırsat da vardır. Girişimcilerin ortaya çıkardığı ürün veya hizmet, müşteri nezdinde karşılık bulduğu oranda başarılı olur. Bunun farkında olup zorlukları gidermede veya bir ihtiyacı karşılamada proaktif davranan girişimlerin, diğerleri arasından sıyrılarak öne çıktığını gördük" diye konuştu.

'GELİŞTİR, BÜYÜT, MÜŞTERİSİ OL'

Çok yakın zamanda Softech Ventures'ı kurduklarını da ifade eden Bali, "Softtech Ventures, İş Bankası ve grup şirketlerinin tamamını kapsayacak şekilde oluşan fikirleri kurum içi girişimcilik anlamında beslemek, Workup ve dışarıdan gelen yeni fikirleri de bunun içerisine alarak, global düzeyde ölçeklenebilecek fikirlere destek vermek üzere kuruldu. Softtech'in teknik imkanlarını, Maxis fonunu sonuna kadar kullanacak olan Softtech Ventures'ın yönetim kurulu başkanı olarak faaliyetlerini çok yakından izleyeceğim. 'Workup ile geliştir, Maxis Fonu ile büyüt sonra da müşterisi ol, taahhütkarlık budur" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Moka Ödeme Kuruluşu'nun tamamını satın aldıklarını ve fintech dünyasına giriş yaptıklarını belirten Bali, son yatırımları birlikte portföy şirketlerinin sayısının 5'e ulaştığını bildirdi.

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