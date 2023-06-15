Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, farklı dikeylerde 100 girişimi mezun eden ve bu yıl 6'ıncı yaşında olan Workup Girişimcilik Programı ile Workup çatısı altında devam eden programların adresi değişti.

2017 yılından bu yana ortak çalışma alanı sağlayıcısı Kolektif House'ın Levent şubesinde yürütülen program, İş Kuleleri’nde hayata geçirilen paylaşımlı ofis konseptine taşındı.

Böylece, İş Bankası ve iştiraklerinin genel müdürlüklerinin bulunduğu, çeşitli ölçekten startuplara ve girişimcilik ekosistemi temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk startup odaklı banka şubesine ev sahipliği yapan İş Kuleleri, Workup girişimcilik programlarının da merkezi oldu.



Workup İş Kule’nin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin çatı markası olan Workup, kurumsal girişim sermayesi yatırım fonları, yurtdışı inovasyon merkezleri, teknoloji tabanlı yeni nesil iştirak portföyü ve girişimcilik şubeleriyle güçlü bir ekosistem oluşturduklarını söyledi.

Aran, Workup İş Kule’nin, bu ekosistemin merkezi olarak İş Kuleleri’ni konumlandırma yaklaşımlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

'VERİMLİLİĞİ ARTIRMAZSAK MİLLİ GELİRİ YÜKSELTEMEYİZ'

Bir başarı hikâyesi yazmış, unicorn çıkarmış girişimcilerin etrafında kümelenen, onlarla çalışmış girişimlerin aynı başarıyı tekrarlama olasılığının arttığına işaret eden Aran, bu bakımdan Workup İş Kule gibi girişimcileri bir araya getiren mekânların önemli olduğunun altını çizdi.



Hakan Aran, "Ülkemizde en çok verimliliğin artırılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü dönem, verimliliği ve etkinliği artırma dönemi. Verimliliği artırmazsak büyüme ve kişi başına düşen milli geliri yükseltebilme gibi alanlarda arzu ettiğimiz mesafeyi alamayız. Bunun yolu da girişimciliği, verimsiz olduğunu gözlemlediğimiz iş alanlarıyla birleştirmekten geçer" dedi.

İş Bankası’nın 2024 yılında 100'üncü yaşını kutlayacağını da hatırlatan Aran, "Biz kendimizi geleneksel bir banka olarak değil esasında bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Girişimcilik ekosisteminden de teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak besleniyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİJİTAL DÖNEMDE HİÇBİR KURUM KENDİ BAŞINA BAŞARILI OLAMAZ'

Genç girişimcilere hedef belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için azimle ilerlemek gibi önemli roller düştüğünü söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Aran, sunulan imkânların ancak doğru kullanıldığında bir değere dönüşebileceğini vurguladı.

Girişimcileri, gerçek ihtiyaçları konusunda kendilerini yönlendirmeye davet eden Aran, "Ancak bir arada konuşacak mekânlar oluşturursak birbirimizi duyabilir ve birbirimizden beslenebiliriz. Birlikte iş yapmanın, birlikte başarmanın gücüne inanıyoruz. Dijital dönemde hiçbir kurum kendi başına başarılı olamaz" diye konuştu.

KAPIYI ÖNCE PROGRAMA DAHİL OLANLARA AÇTI

Verilen bilgiye göre, aynı anda 30 kişinin yararlanabileceği bir çalışma alanına sahip olan Workup İş Kule, sınırsız ve yüksek hızda internet, kafe alanı, kişisel dolap, özel sunum ve toplantı odası gibi girişimcilerin ihtiyaç duyacağı imkânları sağlıyor.

Öncelikle Workup markası altında yürütülen programlara dâhil olan startuplar ve program mentorları ile paydaşlarının kullanımına sunulan alandan, kapasitenin uygun olması durumunda diğer girişimler de faydalanabiliyor.