WorldStar 2019’dan Türkiye'ye 22 ödül

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan WorldStar 2019'un sonuçları açıklandı. 33 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 319 başvurunun olduğu WorldStar 2019'da Türkiye'ye 22 ödül birden geldi. En fazla ödül alan üç ülke 26 ödülle Japonya, 22 ödülle Türkiye ve 21 ödülle Çin olarak sıralandı. Yarışmanın özel ödülleri olan Başkan Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise kısa bir süre içerisinde açıklanacak. Ödül kazanan firmalar ödüllerini 15 Mayıs 2019’de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenecek ödül töreninde alacak.

TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, bir önceki sene Türkiye'nin 5 ödül aldığını, 2019'da ise bu sayıyı 22'ye çıkardığını belirterek, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi. Yarışmaya katılan ve ödül kazanan tüm şirketleri tebrik eden Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörünün küresel alandaki yükselişinin sürdüğünü kaydetti.

Türkiye ambalaj sektörünün Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüdüğünü ve katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Sarıbekir, bu gibi yarışmalardan gelen ödüllerin Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısını güçlendirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl sekizincisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasına da değinen Sarıbekir, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek Ambalaj Yarışması olduğuna dikkat çekti. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattıklarına işaret eden Sarıbekir, kazananların Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiklerini ifade etti.

WorldStar 2019 Yarışması'nda ödül alan şirket ve ambalajlar:

1. Anadolu Cam Sanayii - Frederik

2. Asaş Ambalaj Baskı Sanayi - Cepli Paket

3. Asaş Ambalaj Baskı Sanayi - Mesajlı Paket

4. Bak Ambalaj Sanayi - BAK Specials Paskalya Noctiluca® Ambalajı

5. Bayındır Ambalaj Sanayi - Akustik Kutu ve Seperatör

6. Bayındır Ambalaj Sanayi - Teknolojik Kutu

7. Beta Gıda Sanayi - Beta Tea Tera Nova Koleksiyonu

8. Camiş Ambalaj Sanayi - Paşabahçe 12'li Fincan ve Tabak Display Tavası

9. Elif Plastik Ambalaj Sanayi - Elif HyPer-Yüksek Performanslı PE Ambalaj Çözümü

10. Greiner Ambalaj Sanayi - 95 mm Çap Termoform Kaşıklı Kapak

11. Harman Ambalaj Sanayi - O'cup Oven Cups

12. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi - Pick Up Tray

13. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi - Side Support

14. Netpak Ambalaj Sanayi- Pratik Market Torbası

15. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi - Taşımalı Meyve Kutusu

16. Özerplast Plastik Sanayi - 4x50 ml Efes Malt Şişe Mp Ambalaj

17. Özler Plastik Sanayi - Sıcak Doluma Uygun Aktif Oksijen Bariyerli PET Ketçap Şişesi

18. Platin Ambalaj Tasarım - Yudum Egemden Gurme Serisi Zeytinyağı Cam Şişe

19. Sarten Ambalaj Sanayi - 5 Lt & 10 Lt Opet Adblue Bidonu

20. Teksan Teneke Kutu Ambalaj Sanayi - Jack Daniel's Tennessee Honey

21. Teksan Teneke Kutu Ambalaj Sanayi- Vitanella Premium Çay Kutuları

22. Unilever Sanayi - Toz Tutmayan Kolay Açılan Çay Ambalajı



