WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul başladı

WOW - Women of the World Vakfı, Jude Kelly tarafından 2018’de, global WOW Dünya Kadınlar Festivali hareketini hayata geçirmek amacıyla kuruldu.

Festival ilk kez Birleşik Krallık’ta 2010’da kadın ve kız çocuklarını kutlamak, potansiyellerini kısıtlayan engelleri anlamak için ve karşılaştıkları sorunlara dair farkındalığı artırmak ve bu sorunlara kolektif çözümler geliştirmek amacıyla düzenlendi.

İstanbul da bu yıl 5-6-7 Mart’ta gerçekleşecek olan festivalle birlikte bu hareketin içinde yer alıyor. British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ve 100’den fazla kişi ve kurumun katıldığı festival, YouTube hesaplarından ücretsiz izlenebiliyor.



Toplumsal cinsiyeti odağına alarak kapsayıcı bir alan yaratmayı hedefleyen WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, on beş milyondan fazla kişinin yaşadığı İstanbul’da “Şehirde Kadın Olmak” temasını ele alıyor.

Festival, WOW Vakfı Başkanı ve kurucusu Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış konuşmaları ile başladı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı eşitsizliklerin daha da derinleştiği pandemi sürecinden en çok kadınlar ve kız çocukları etkilendiğinin altını çizdi.

Festivalin açılışında konuşan Güler Sabancı şu ifadelere yer verdi:

“Kadın hakları mücadelesinde en güncel konuları tartışacağımız bu heyecan verici festivalde aynı zamanda kazanımlarımızı kutlayacağız. Sabancı Vakfı olarak, 47 yıldır kadınlar ve kız çocukları her zaman önceliğimiz oldu. Pandemi sürecinde de maalesef, özellikle kadın hakları alanında uzun yıllardır elde edilen kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin raporuna göre; pandemi nedeniyle dünya genelinde 47 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluğa sürükleniyor. Erken yaşta evlilikler ve kız çocuklarının okulu bırakma oranlarında artış bekleniyor. Ayrıca, kadına yönelik şiddet vakalarının en az yüzde 20 oranında arttığı görülüyor. Böylesi bir zamanda güç birliği yapmaya ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu anlamda sivil toplumla sanat dünyası arasında köprü kuran Dünya Kadınlar Festivali’ni çok önemli buluyoruz. Üç gün sürecek festivalde yalnızca sorunlar ve çözüm yolları tartışılmayacak, aynı zamanda bugüne kadar elde edilen kazanımlar da hatırlanacak. Geçmişten bugüne kazanımları hatırlamak, yeni mücadeleler için özellikle pandemiden sonra en güçlü motivasyon kaynağımız olacak. Bugün hala siyasette, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki kadınların sesini daha da görünür kılmalıyız.

Hayatın her alanında eşit katılıma ihtiyacımız var. Bu yüzden, bu festivalde sadece kadınların sesini duyacağız. İnanıyorum ki bu festival bizlere birlikte olmanın önemini ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterecek. Hepimize umut ve güç veren bir festival olmasını diliyor, daha eşitlikçi bir dünya hayaliyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyorum.”

Festivalde açılış konuşması yapan WOW Vakfı Başkanı ve kurucusu Jude Kelly ise şöyle konuştu:

“WOW İstanbul uzun süredir benim ve Türkiye'deki partnerlerimizin hayaliydi, ve bugün, WOW İstanbul martta dünyanın dört bir yanındaki muhteşem WOW'lar arasına katılıyor. WOW Rio, WOW New York, WOW Pakistan ve Avustralya, Tayvan ve Bangladeş’teki Think In’ler gibi. Bu COVID dönemi hepimiz için çok zorlu geçse de genç kızların ve kadınların cinsiyet eşitliğinin olduğu bir dünya uğruna mücadele etmek için direnç ve kararlılıkla nasıl öne atıldığını görmek müthiş. WOW hareketini genç kızların ve kadınların tamamen saygı gördüğü potansiyellerine tamamen ulaşabildikleri, engellerle başa çıkmak zorunda kalmadıkları şiddete maruz kalmadıkları, mecbur oldukları için haksız bir duruma boyun eğmek zorunda kalmadıkları bir dünyayı hayattayken görmek istediğim için kurdum. WOW İstanbul'da gerçekleşen bu muhteşem kutlamanın dayanıklılık ve eğitimi güçlendireceğini, aramızda bir bağ oluşturacağını, ve değişime giden yolda bizi bir adım daha ileri götüreceğinin farkındayım. İnsanlığı besleyen de daima değişim olmuştur. Değişim, ilerleme, gelişim, kız çocuklarının eğitiminden, oy kullanmaya, evlilik hakkında özgürce karar verebilmeye, bunlar hep kilit unsurlar. Bu festivalin gelecekteki kızlarımızı ve onlara kuvvetli bir ses, belli bir amaç vererek ve eşitliğin onların hakkı olduğu bilincini aşılayarak onları nasıl güçlü kılacağımıza dair düşünmek için bir fırsat olacağından eminim. Tüm bunlar geniş çaplı WOW hareketinin bir parçası. Son 11 yılda neredeyse 157 festival düzenledik. Bu festivallerin hepsi de aidiyet hissimizi güçlendirdi. Festivalin adı Dünya Kadınlar Festivali çünkü birbirimizin hikayelerini dinlemez, birbirimizin deneyimlerinden öğrenmezsek sadece bir kutuda kendi kendimizle uğraşırız. Bize asıl düşen ise dayanışma içinde el ele tutuşup değişime imza atmak.”

FESTİVAL 6 VE 7 MART’TA DA DOPDOLU GEÇECEK

6 Mart Cumartesi günü gazeteci Burcu Karakaş, akademisyen Aksu Bora, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Gülhan Benli, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ve gazeteci & yazar Saima Mir pandemi ile birlikte artan ev içi şiddet, ev içi emek ve derin yoksulluğu “Şehrin Görünmeyen Yüzü” başlığı ile tartışacak. British Council’in Türkiye’deki 80 yılı boyunca yolunun kesiştiği 80 kadının hikayesini anlatan ‘Kesişen Yollar: 80 Yılda Değişen Hayatlar’ seçkisinde yer alan Güneş Terkol, Esra Gönen ve Ezgi Yalınalp’in ilham veren hikayelerini British Council Türkiye Ülke Direktörü Cherry Gough sunumuyla anlatacak. “Büyük Fikirler” bölümünde, Erişilebilir Her Şey kurucularından Hale Yıldız, teknolojikanne.com kurucuları İpek Süer ve Derya Devrikli Gül ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Nora Tataryan, bambaşka alanlardaki girişimleri ve hikayeleriyle festivalin konuğu olacak.

British Council’ın ‘Kadın Sanatçılar için Kültürde Kadın Gücü Destek Programı’ ile Türkiye’den seçilen performans sanatları profesyonelleri Banu Açıkdeniz, Ekin Tunçeli, Dilan Balkay ve Duygu Demir’in pandemi koşulları nedeniyle seyirciyle buluşamamış üretimleri, WOW Performans bölümlerinde yer alacak. Katılımcılar 6 Mart’ta Birlikte Yemek bölümü ile Suriye’de başlayan hayatları Okmeydanı’nda kesişen kadınların kurduğu “Kadın Kadına Mülteci Mutfağı” ile yeni tarifler keşfedecek. Birlikte Hareket bölümünde ise Londra’da yaşayan performans sanatçısı Ekin Bernay ile Performatif Atölye Çalışması gerçekleştirilecek. Barış İçin Müzik Vakfı WOW Konser’de festivalin ikinci gününde keyifli bir kapanışa imza atacak.

Festivalin üçüncü ve son günü 7 Mart, beş yılda 85 milyon kere indirilen “The Guilty Feminist” (Suçlu Feminist) podcast’inin sahibi, komedyen ve senaryo yazarı Deborah Frances-White’ın açılış konuşması ile başlayacak. Ardından festivalin sunuculuğunu da üstlenen gazeteci Zeynep Miraç’ın moderatörlüğünde “Şehirde Dayanışma Paneli”nde, 5 Harfliler kurucularından akademisyen Hazal Halavut, araştırmacı, müzisyen ve WOW İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Rümeysa Çamdereli, İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan ve feminist tarihçi Jade Bentil bir araya gelecek.

WOW - Büyük Fikirler’in son buluşmasında ise pentatlet İlke Özyüksel, yönetmen Berna Gençalp ve Metal Kolektif kurucusu Hediye Yaşar hikayelerini, çarpıcı çalışmalarını, kendilerine tanınmayan fırsatları nasıl yarattıklarını paylaşacaklar. Birlikte Hareket bölümünde katılımcılar, Ebru Atilla ile “Şimdi Bir Nefes Al” diyecek ve festivalin son gününde feminist yoga yaparak hareket edecekler.

Festivalin son “Birlikte Yemek” bölümünde ise şehirde daha az tüketim ve sağlıklı yaşamı hedefleyen EkBiçYeİç ile Şehirde Ekolojik Yaşam Atölyesi düzenlenecek.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması: Kısa Film Uzun Etki bölümü ile katılımcılar toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale kalan üç kadın yönetmenin filmlerini izleme şansı bulacak. WOW Sivil Alan’da ise Sabancı Vakfı Hibe Programı seçkisi ve paydaşlardan görüntüler izlenebilecek. Zeynep Miraç’ın kapanış konuşmasının ardından WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, Kardeş Türküler konseri ile sona erecek.