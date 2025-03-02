WP: ABD Savunma Bakanı, Rusya'ya yönelik siber operasyonların durdurulmasını emretti

WP'nin konuya ilişkin bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı siber operasyonlarda değişikliğe gitti.

Hegseth, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmeler devam ettiği sürece Rusya'ya yönelik siber operasyonların askıya alınması talimatı verdi.

Öte yandan, konuya ilişkin WP'ye değerlendirmelerde bulunan eski diplomat ve Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) Başkan Yardımcısı James Andrew Lewis, bu durumun ABD'nin "ulusal güvenliğini riske atabileceğini" kaydetti.

Lewis, "Rusya, ABD'ye yönelik en büyük siber tehditler arasında yer almaya devam ediyor." diye konuştu.