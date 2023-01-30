The Wall Street Journal gazetesi, İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı.
Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın İsfahan şehrinde İHA'larla İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı.
İranlı yetkililer ise hava savunma sistemlerinin mühimmat fabrikasını hedef alan "saldırı girişimini" savuşturduğunu ve 2 İHA'nın imha edildiğini, birinin ise düşürüldüğünü açıkladı.
İran tarafı, İHA'ların patlaması sonucu fabrikanın çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirerek, "Bu tür eylemler, uzmanlarımızın barışçıl nükleer ilerleme konusundaki kararlılığını ve niyetini etkileyemez." açıklamasını yaptı.
Öte yandan, söz konusu saldırının, 2009'dan 2021'e kadar İran'a yönelik bir dizi operasyona izin veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni aşırı sağ koalisyon hükümeti altında gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydediliyor.
İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.
Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve diğer bölgesel meseleler hakkındaki ABD-İsrail müzakerelerini sürdürmek için bugün İsrail'e gitmesi planlanıyor.
İSRAİL MEDYASI: WASHINGTON'UN SALDIRIYLA İLGİSİ YOK
ABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ismi belirtilmeyen bir Amerikalı yetkilinin açıklamasına yer verildi.
ABD'li yetkilinin "İsfahan saldırısında Washington'un parmağı yok." şeklinde konuştuğu kaydedildi.
İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Tel Aviv yönetimi daha önce de İran içinde benzer operasyonlar yürütmekle suçlanmıştı.
İRANLI MİLLETVEKİLİNDEN "SALDIRIYI İSRAİL DÜZENLEDİ" İDDİASI
İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, dün akşam saatlerinde İsfahan kenti semalarında görülen insansız hava araçlarının (İHA) İsrail'e ait olduğunu öne sürdü.
Mirzai, "İsfahan'da düzenlenen saldırı kuvvetli ihtimalle Siyonist rejimin (İsrail) casusluk servislerinin işiydi. Bakalım bu işi üstlenecekler mi, üstlenmeyecekler mi göreceğiz." dedi.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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