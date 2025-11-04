Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.914,10 %-1,32
        DOLAR 42,0872 %0,07
        EURO 48,3888 %-0,19
        GRAM ALTIN 5.368,43 %-0,99
        FAİZ 39,87 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 64,68 %-0,89
        BITCOIN 102.414,00 %-4,17
        GBP/TRY 54,9250 %-0,67
        EUR/USD 1,1489 %-0,27
        BRENT 64,48 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 8.777,39 %-0,99
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam WTM Londra’da odak ülke Türkiye: Dünya turizminin buluşma noktasına Türkiye damgası - İş-Yaşam Haberleri

        WTM Londra’da odak ülke Türkiye: Dünya turizminin buluşma noktasına Türkiye damgası

        Dünyanın en prestijli turizm fuarlarından World Travel Market (WTM) Londra, bugün kapılarını açtı. Türkiye, fuarın en büyük ulusal stantlarından biriyle yerini alarak sektörün odak noktası oldu.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 04.11.2025 - 20:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        WTM Londra'da odak ülke Türkiye: Dünya turizminin buluşma noktasına Türkiye damgası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy fuarın açılış gününde sektör profesyonelleriyle bir araya geldi ve Türkiye turizminin son verilerini paylaştı.

        World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nın hem sezonun kapanışı hem de yeni sezonun gelişmeleriyle ilgili en iyi fikir sahibi olunabilecek market fuarlardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle ilk 9 ayı tamamladığını söyledi.

        Bu rakamların hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğuna işaret eden Ersoy, "Bu da ziyaretçi sayısında yüzde 1.6'lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7'nin üzerinde bir artış demektir. Yıl sonu olan hedefimiz 64 milyar dolara ulaşabileceğimizi görebildik bu veriler sonunda." dedi.

        REKLAM

        "64 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

        Bakan Ersoy, bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye turizminin yılı güçlü kapatacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Çok zorlayıcı bir süreçten geçtik. Bölgemizde hem depremler hem de iki büyük çatışma rezervasyon akışını yavaşlatmış olsa da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaptığımız yoğun kampanyalar sayesinde akışları tekrar hızlandırdık. Son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk."

        İNGİLTERE PAZARI 4,5 MİLYON HEDEFLE BÜYÜYOR

        Bakan Ersoy, İngiltere pazarında çift haneli büyümeye odaklandıklarını belirterek şöyle devam etti:

        "İngiltere geneline bakacak olursak bu seneyi 4 milyon 250 bin ziyaretçiyle kapatacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz 4,5 milyonun üzerinde İngiliz pazarından ziyaretçi almak. Bunu sadece İngiltere olarak da görmüyoruz; İrlanda gibi yeni çevre destinasyonlara da konsantre olmuş durumdayız."

        GELECEĞE MİRAS VE GASTRONOMİ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI

        Türkiye'nin artık klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayan Ersoy, turizmde artık deniz-kum-güneş üçgeninden çıkıldığını hatırlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?