WTM Londra’da odak ülke Türkiye: Dünya turizminin buluşma noktasına Türkiye damgası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy fuarın açılış gününde sektör profesyonelleriyle bir araya geldi ve Türkiye turizminin son verilerini paylaştı.

World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nın hem sezonun kapanışı hem de yeni sezonun gelişmeleriyle ilgili en iyi fikir sahibi olunabilecek market fuarlardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle ilk 9 ayı tamamladığını söyledi.

Bu rakamların hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğuna işaret eden Ersoy, "Bu da ziyaretçi sayısında yüzde 1.6'lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7'nin üzerinde bir artış demektir. Yıl sonu olan hedefimiz 64 milyar dolara ulaşabileceğimizi görebildik bu veriler sonunda." dedi.

"64 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Bakan Ersoy, bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye turizminin yılı güçlü kapatacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çok zorlayıcı bir süreçten geçtik. Bölgemizde hem depremler hem de iki büyük çatışma rezervasyon akışını yavaşlatmış olsa da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaptığımız yoğun kampanyalar sayesinde akışları tekrar hızlandırdık. Son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk."