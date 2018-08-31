Würzburger Kickers - Wehen maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig maçında Würzburger Kickers ile Wehen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Würzburger Kickers 6 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Wehen 4 puanda ve 17. sırada. Würzburger Kickers son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Wehen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Würzburger Kickers kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Wehen kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Würzburger Kickers önceki hafta Chemnitzer mücadelesinde 0-3 kazandı.

Wehen, Hansa Rostock karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Würzburger Kickers, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Wehen, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wehen 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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