Bakanlıktan açıklama geldi! X çöktü mü, neden gönderilere ulaşım sağlanamıyor?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'e girişte sorun yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre; 13 Ocak 2025 Salı günü X'te global bir erişim sorunu söz konusu. Bu kapsamda kullanıcılar, gönderilere ulaşamadıklarını ifade ediyor. Peki, X çöktü mü son durum nedir?
13 Ocak Salı günü binlerce kullanıcı X'te erişim sorunu yaşanıyor. Downdetector sitesine göre; erişim sorunu hem mobil uygulama hem web sitede sürerken, kullanıcılar 'gönderilere şu anda ulaşılamıyor' hatası alıyor. Peki, 13 Ocak 2026 X çöktü mü, son durum nedir?
X ÇÖKTÜ MÜ?
13 Ocak 2026 Salı saat 17.00 itibarıyla X'te dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor.
Downdetector sitesinde yer alan verilere göre platformda ciddi bir kesinti olduğu görülüyor. Hem mobil uygulama hem de web sürümünde akış yenilenmiyor, gönderiler yüklenmiyor ve paylaşım yapılamıyor.
X DÜZELDİ Mİ, AÇILIYOR MU?
X platformunda kullanıcıların aldığı 'Gönderilere ulaşılamıyor' hatası devam ediyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.