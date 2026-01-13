Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem X çöktü mü? 13 ocak 2026 Salı Twitter'a neden girilmiyor, sorun devam ediyor mu, X açıldı mı, erişime engel mi geldi?

        Bakanlıktan açıklama geldi! X çöktü mü, neden gönderilere ulaşım sağlanamıyor?

        Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'e girişte sorun yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre; 13 Ocak 2025 Salı günü X'te global bir erişim sorunu söz konusu. Bu kapsamda kullanıcılar, gönderilere ulaşamadıklarını ifade ediyor. Peki, X çöktü mü son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 19:31 Güncelleme: 13.01.2026 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        13 Ocak Salı günü binlerce kullanıcı X'te erişim sorunu yaşanıyor. Downdetector sitesine göre; erişim sorunu hem mobil uygulama hem web sitede sürerken, kullanıcılar 'gönderilere şu anda ulaşılamıyor' hatası alıyor. Peki, 13 Ocak 2026 X çöktü mü, son durum nedir?

        2

        X ÇÖKTÜ MÜ?

        13 Ocak 2026 Salı saat 17.00 itibarıyla X'te dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor.

        Downdetector sitesinde yer alan verilere göre platformda ciddi bir kesinti olduğu görülüyor. Hem mobil uygulama hem de web sürümünde akış yenilenmiyor, gönderiler yüklenmiyor ve paylaşım yapılamıyor.

        X DÜZELDİ Mİ, AÇILIYOR MU?

        X platformunda kullanıcıların aldığı 'Gönderilere ulaşılamıyor' hatası devam ediyor.

        3

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"