Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.729,49 %-0,92
        DOLAR 41,2631 %0,07
        EURO 48,3856 %0,03
        GRAM ALTIN 4.752,85 %-0,06
        FAİZ 40,78 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 53,90 %-0,88
        BITCOIN 110.941,00 %-0,36
        GBP/TRY 55,7321 %0,03
        EUR/USD 1,1716 %-0,01
        BRENT 66,28 %1,19
        ÇEYREK ALTIN 7.770,90 %-0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam X, Instagram, YouTube, WhatsApp'a erişim sorunu - İş-Yaşam Haberleri

        X, Instagram, YouTube, WhatsApp'a erişim sorunu

        İstanbul Valiliği'nin 6 ilçede yürüyüş ve gösteri yasağının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çevresinde toplanan vatandaşlar ve polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Gelişmelerin ardından Türkiye'de en çok kullanılan Instagram, YouTube, WhatsApp gibi birçok platformlarına erişim sorunları yaşanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 07:54 Güncelleme: 08.09.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyaya erişim sorunu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul İl Kongresi iptal edilen CHP'nin Gürsel Tekin'in kayyum atanması ile ilgili protesto çağrılarının ardından İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de her türlü miting, basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri etkinlikleri 10 Eylül'e kadar yasaklamıştı.

        Bu kararın ardından CHP yönetimi İl Başkanlığı binasına toplanma çağrısı yapmış ve arından binaya giden tüm yolla Çevik Kuvvet tarafından ablukaya alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde çevik kuvvet ile vatandaşlar arasında arbede çıkmıştı.

        Yaşanan gerginlik sonrası sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşanmaya başladığı bildirildi.

        Down Detector verilerine göre Instagram, YouTube, X (Twitter) ve TikTok'a erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bazı servis sağlayıcı kullanıcıları WhatsApp ve Telegram'da da sorun yaşadığını ifade ediyor.

        X'in yapay zeka asistanı Grok bahsedilen erişim sorununun nedenine yönelik sorulara 'bant daraltma' yanıtını verirken, bant daraltmaya yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!