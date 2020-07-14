Xray cihazı güvenlik için kullanılan cihazlara verilen isimdir. Günümüzde çok fazla birçok yerde kullanılmaktadır. Çanta bavul gibi eşyaları açmadan bu cihaz ile içerisinde tehlikeli madde olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bu cihazlar bomba, silah ve uyuşturucu gibi maddeleri kısa süre içerisinde tespit eder. Bu cihazlar genelde şirketlerde, hava alanlarında, avmler de, kurum ve kuruluşlarda bulunmaktadır. Şimdi sizlere x-ray cihazı hakkında daha detaylı bilgiler vereceğiz. Mutlaka yazımızın devamını okumalısınız.

X-Ray cihazı nedir?

1985 yılında keşfedilmiş ve günümüze kadar geliştirilerek getirilmiş bir cihazdır. Son yıllarda çok fazla tercih edilip kullanılmaktadır. Bu cihazlar çanta veya bavullarda bomba, uyuşturucu veya silah gibi aletler ve maddeler bulunuyor ise çantayı açmadan içinde ne olduğunu anlayıp sinyal vermektedir. Yani kısacası x-ray cihazı nedir diye soracak olursanız güvenli sağlayan cihazlardır diyebiliriz. Şimdi bu cihazların kullanım alanlarından bahsedeceğiz ve sizlere gerekli bilgileri elimizden geldiğince anlatacağız.

X-Ray Cihazı Kullanım Alanları

X-ray cihazının kullanım alanları son zamanlarda iyice artmıştır. Bir miktar radyasyon yaysa da bu sağlığı olumsuz yönde etkileyecek kadar değildir. Şimdi sizlere x-ray cihazının kullanım alanlarından bahsedeceğiz işte x-ray cihazının kullanım alanları aşağıdaki gibidir

Hava alanlarında

Alışveriş merkezlerinde

Şirketlerde

Kurumlarda

Otoparklarda

X-ray Cihazları Nasıl Çalışır?

Bu cihazlar elektrikten güç alarak x ışını üretebilmektedirler. Peki, x-ray cihazları nasıl çalışır? Bavullar, x-ray tünelinin içine gittiğinde bu ışınlar bavulun içerisine girerek içerisinde bulunanları tararlar. Eğer çantada silah uyuşturucu gibi maddeler bulunuyor ise detektöre sinyal gider. Bu sebeple çantada ne olduğunu kısa süre içerisinde anlamak mümkündür.

X-ray cihazından geçen eşyalar hangi renkte görülür?

Birçok kişi tarafından x-ray cihazından geçen eşyalar hangi renkte görülür konusu merak edilmektedir. Malzemelerin cinsine göre cihazda renk belirmektedir. Bakır altın gümüş gibi maddeler mavi renkte görülür. Yoğunluğu az olan maddeler yeşil renkte görülür. Kâğıt, tahta, oksijen gibi maddeler ise kahverengi renkte görülmektedir.

X-ray cihazının zararları

X-ray cihazı radyasyon yaymaktadır fakat bu sağlığı olumsuz yönde etkileyecek derecede değildir. Bu sebeple zararları yok diyebiliriz.