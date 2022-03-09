Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Xavi Hernandez'in basın toplantısından satır başları şöyle:

"Çok heyecanlıyız. Coşku ve heyecan yaratan bir UEFA Avrupa Ligi turnuvası yaşıyoruz. Napoli öncesi çok iyi hislerimiz vardı. Form durumumuz çok iyi ve düşürmek istemiyoruz. İyi oynayarak şansımız devam ettirmeli ve Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz. Başkan Joan Laporta ile iyi bir ilişkim var. O iki yüzlü biri değil. Doğal bir lider ve harika bir ekibi var. Mateo ve Jordi ile birlikte iyi anlaşıyoruz. Laporta yüz yüze konuşmayı ve direkt olmayı sever. Birlikte olmaktan keyif alıyorum.

Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledi. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam. Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Bence Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Bence Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak ve bu durumdan kurtulacak.

"İki hedefimiz var. La Liga'da Şampiyonlar Ligi vizesini almak ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Avrupa Ligi hayalimiz ama La Liga, sezonu ne durumunda bitireceğimizi, işlerin ne derece yolunda gittiğini de gösterecek. Bu ikisi sezon hedeflerimiz. Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz. Barcelonizm'in yarattığı bir illüzyon var sadece. Her maç Barça için bir sınavdır. Bizim başardığımız bir şey henüz yok. Sadece devam etmeliyiz.

Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler.

Galatasaray, çok kompakt bir takım. Dome'nin adım adım kendi modelini inşa ettiğini gördüm. Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz. Birçok konuda mutlu ve memnunum. Koeman, bizimkinden daha farklı bir modelde futbol oynatıyordu. O modeli değiştirmek kolay olmadı. Zamana ihtiyacımız vardı ve zaman içinde çok geliştik. İyi bir form durumundayız, iyi bir noktadayız ama daha başardığımız hiçbir şey yok. Hedeflerimiz devam ediyor ve bu hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.

Ben şu an geleceğe değil bugüne bakıyorum. Futbolcularım fırsatın ne zaman geleceğini bilemez ama bunun için iyi çalışmalılar. Bu yüzden Martin, Riqui, Oscar veya Eric gibi iyi çalışan oyuncularımı dışarıda bırakmak canımı yakıyor. Sıkı çalışmaya devam etmeleri konusunda ısrar ediyorum.

Beni Haaland ile görmüşsünüz, bilmiyorum. Tüm futbolcular için Barcelona, her zaman olmak istenen yerdir. Ben buraya geldiğimden beri Barcelona'ya hayır diyen bir futbolcu olmadı. Ben bir futbolcuyla konuşuyorsam onunla oyun modeli, antrenmanlar üzerine konuşurum. Kulüp, harika şehir ve Barcelona tarihi... Konuştuğumuz futbolcuları Barça'ya gelmenin altın bir fırsat olduğuna ikna etmeye çalışıyorum.

Inaki Pena çok cesur bir karar aldı. Burada Ter Stegen ve Neto ile rekabet halindeydi. Galatasaray'a gitti ancak onu her maç izliyoruz. Galatasaray'da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Pena ile ilgili düşüncemiz, Barcelona'ya çok daha iyi halde dönmesi ve ardından onunla yola devam etmek.

Koeman ile başkan Laporta arasındaki ilişki hakkında yorum yapmak istemiyorum. Koeman, benim her zaman en sevdiğim futbolculardan biri olmuştur. Ona çok büyük saygı duyuyorum. O bizim efsanemiz ve ben Barça B'de antrenörken bana çok yardımcı oldu. Bir ikon olarak kulübün zor zamanlarında görevi kabul etti. Gençlerle oynadı, cesur kararlar aldı ve genç oyuncular için herkesle mücadele etti. Bana Koeman'ı sorarsanız, size sadece güzel sözler söylerim."