        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları başladı

        Giriş: 30.09.2025 - 14:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:54
        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
        ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınavın başvuruları 8 Ekim'e kadar sürecek.

        Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-YDS/2 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

