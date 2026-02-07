Habertürk
        Hakan Sabancı'dan yabancı modellere takip

        Hakan Sabancı, her kadar adı, bir süre önce oyuncu Rabia Soytürk ile anılsa da yeni bir ilişki başlamadı. Sabancı'nın iki yabancı modeli takip etmesi akıllara; "Yeni bir flört hazırlığı mı?" sorusunu getirdi

        Giriş: 07.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 07.02.2026 - 19:16
        Yabancı modellere takip
        Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkının sona ermesinin ardından, gözler tamamen Sabancı’nın rotasına çevrildi. Sabancı’nın adı kısa sürede yeni isimlerle anılmaya başladı.

        Hakan Sabancı ile Hande Erçel, Ağustos 2025'te ayrıldı.
        Ayrılığın hemen ardından Hakan Sabancı'nın adı, oyuncu Rabia Soytürk ile anıldı. İkilinin benzer zaman dilimlerinde, aynı mekânlarda görüntülenmesi "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi. Taraflardan konuya dair resmi bir açıklama gelmese de bu iddia, Sabancı’nın bekar hayatına hızlı bir dönüş yaptığının sinyali olarak yorumlandı. Ne var ki Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk yeni bir ilişkiye başlamadı.

        Estelle Grace
        Hakan Sabancı, bu kez 'Takip' hamleleriyle gündemde. Sabancı’nın Instagram üzerinden iki yabancı modeli takibe aldı.

        Dearbelli
        Biri; Estelle Grace, diğeri ise Dearbelli...

        Her iki model de Hakan Sabancı'yı takip ederken akıllara; "Yeni bir flört hazırlığı mı?" sorusu geldi.

