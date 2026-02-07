Hakan Sabancı'dan yabancı modellere takip

Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkının sona ermesinin ardından, gözler tamamen Sabancı’nın rotasına çevrildi. Sabancı’nın adı kısa sürede yeni isimlerle anılmaya başladı.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, Ağustos 2025'te ayrıldı.

Ayrılığın hemen ardından Hakan Sabancı'nın adı, oyuncu Rabia Soytürk ile anıldı. İkilinin benzer zaman dilimlerinde, aynı mekânlarda görüntülenmesi "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi. Taraflardan konuya dair resmi bir açıklama gelmese de bu iddia, Sabancı’nın bekar hayatına hızlı bir dönüş yaptığının sinyali olarak yorumlandı. Ne var ki Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk yeni bir ilişkiye başlamadı.

Estelle Grace

REKLAM

Hakan Sabancı, bu kez 'Takip' hamleleriyle gündemde. Sabancı’nın Instagram üzerinden iki yabancı modeli takibe aldı.

Dearbelli

Biri; Estelle Grace, diğeri ise Dearbelli...

Her iki model de Hakan Sabancı'yı takip ederken akıllara; "Yeni bir flört hazırlığı mı?" sorusu geldi.