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Haberler Gündem Trafik Yabancı uyruklu kadının feci sonu
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Elazığ'da beton mikseri faciası! Yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Emel Errahil, beton mikserinin altında kaldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirdi

Yabancı uyruklu kadının feci sonu
Yabancı uyruklu kadının feci sonu
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İHA

Elazığ'da, yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalan yabancı uyruklu Emel Errahil (52) yaşamını yitirdi.

Feci kaza, merkez Sanayi Mahallesi Alanlar Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emel Errahil, sokağa dönüş yapan H.G. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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