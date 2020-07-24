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Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 96 düşüş

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre haziranda Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yüzde 96 düştü

turist
HABERTURK.COM

2020 yılı haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95.96 oranında bir azalış göstererek 214 bin 768 oldu.

Haziran ayında yabancıların en çok giriş yaptığı iller:

1-İstanbul %31,07 (66.725 )
2-Edirne %30,26 ( 64.995 )
3-İzmir %7,11 ( 15.263 )
4-Antalya %5,77 ( 12.385 )
5-Ankara %3,38 ( 7.260 )

Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı geçici verilere göre Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75.06 azalarak 4 milyon 507 bin 479 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye en çok Bulgaristan vatandaşları geldi:

ÜLKELER2020*2020 MİL.PAYI %20192019 MİL.PAYI %20182018 MİL.PAYI %
Bulgaristan421 4169.351 236 2806.84987 9576.19
Almanya420 3609.331 802 3659.971 560 2519.77
Gürcistan337 9397.50857 8884.751 049 0266.57
Rusya Fed.322 0587.142 709 39714.992 378 43914.90
İran225 8585.01882 1464.881 142 1117.15
DİĞER2 779 84861.6710 588 43058.588 850 21755.42
GENEL TOPLAM4 507 479100.0018 076 506100.0015 968 001100.00
(*): Veriler geçicidir.

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