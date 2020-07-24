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2020 yılı haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95.96 oranında bir azalış göstererek 214 bin 768 oldu.

Haziran ayında yabancıların en çok giriş yaptığı iller:

1-İstanbul %31,07 (66.725 ) 2-Edirne %30,26 ( 64.995 ) 3-İzmir %7,11 ( 15.263 ) 4-Antalya %5,77 ( 12.385 ) 5-Ankara %3,38 ( 7.260 )

Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı geçici verilere göre Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75.06 azalarak 4 milyon 507 bin 479 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye en çok Bulgaristan vatandaşları geldi: