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        Haberler Ekonomi Para Yabancıdan 1.6 milyar dolarlık tahvil satışı - Para Haberleri

        Yabancıdan 1.6 milyar dolarlık tahvil satışı

        Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 1.6 milyar dolarlık DİBS satışı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:26
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        Yabancıdan 1.6 milyar dolarlık tahvil satışı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Haziran haftasında net 51,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 10,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satın alırken, 1 milyar 637,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Mayıs itibarıyla 27 milyar 626,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Haziran haftasında 29 milyar 29,1 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 901,5 milyon dolardan 10 milyar 269,6 milyon dolara inerken, ÖST stokları da 502 milyon dolardan 512 milyon dolara çıktı.

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