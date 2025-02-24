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        Haberler Magazin Yade ve Yeda Demirel'den yeni doğan kardeşlerine ziyaret - Magazin haberleri

        Yade ve Yeda Demirel'den yeni doğan kardeşlerine ziyaret

        Volkan Demirel - Zeynep Sever Demirel, iki gün önce üçüncü çocukları Yasemin'e kavuşmuştu. Volkan Demirel, kızları Yade, Yeda ve Yasemin'in bir arada olduğu fotoğrafı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 08:43 Güncelleme: 24.02.2025 - 08:43
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        Kardeş ziyareti
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        Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce Yasemin adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu.

        Müjdeli haberi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından "Hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.

        Yade Demirel ile Yeda Demirel de yeni doğan kız kardeşleri Yasemin'i görmek için hastaneye gitti. Volkan Demirel, üç kızının da bir arada olduğu fotoğrafı, takipçileriyle paylaştı.

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