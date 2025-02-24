Yade ve Yeda Demirel'den yeni doğan kardeşlerine ziyaret

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce Yasemin adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu.

Müjdeli haberi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından "Hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.

Yade Demirel ile Yeda Demirel de yeni doğan kız kardeşleri Yasemin'i görmek için hastaneye gitti. Volkan Demirel, üç kızının da bir arada olduğu fotoğrafı, takipçileriyle paylaştı.