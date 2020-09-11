Lipozom adı verilen bu bezeler, kötü huylu olmayan bir çeşit tümörlerdir. Lipozomlar yağ içerir ve vücutta her hangi bir yerde ortaya çıkabilir. Kıkırdaksı bir yapısı olan ve tedavisi mümkün olan iyi huylu tümörlerdir. En çok omuz, kasık ve ense kısmında görülür.

Genelde 20 ila 40 yaş arasında görülmesine rağmen ileriki yaşlarda da görülür. Genetik özelliği bulunur ancak trigliserid, kolesterol ve lipoprotein yağlarının kanda fazla bulunmasından da kaynaklanır. Yağ bezelerinin kendiliğinden geçmesini beklememek gerekir, bir dermotolog tarafından tedavi edilmesi sağlanmalıdır.

Yağ bezeleri lokal anestezi ile alınmaktadır. Eğer çok fazla yağ bezesi bulunmaktaysa genel anestezi uygulanmaktadır.

Yağ bezeleri ne zaman alınmalıdır?