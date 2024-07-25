Yağışlar da geliyor! Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
Kavurucu sıcaklar yerini bir süreliğine önce serin havaya sonra da yağışa bırakıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcaklıkların düşeceğini ve hemen ardından da kuvvetli yağışların etkili olacağını kaydederek, "Beklenen yağışlar İstanbul'dan pazar sabahı ayrılmış olacak, hava sıcaklıkları 2 gün için 28-30°C'lere kadar gerileyecek. Marmara'da ve Batı Karadeniz'de son 30-35 günün en serin 2 gününü yaşayacağız" dedi
Yaz mevsiminin aşırı sıcak havası, Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’de değişmek üzere. Serin hava geliyor, üstelik peşinde kuvvetli yağışlar ve bazı riskler getiriyor.
Bugün Trakya, Eskişehir-Isparta-Ankara arasında geniş bir alan ve Mersin-Osmaniye’nin iç kesimlerinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı görülebilir.
İstanbul’a yakın yerlerde bugün yağmur var ama şehirde gece yarısından sonra başlayacak görünüyor. Cuma günü İstanbul’un Karadeniz açıklarında uzun süreli ve kuvvetli yağmur bekliyoruz.
İstanbul’un kuzey ilçeleri bu yağıştan, biraz da rüzgar üst seviye zayıflamaz ve yağışı şehrin içine süpürürse olumsuz etkilenebilir.
Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy, Çekmeköy, Ümraniye, Şile gibi ilçelerde olası su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var,
İstanbul’da ayrıca yarın Avrupa yakası ve Boğaziçi çevresinde lokal olarak kuvvetli, ufak taneli dolu yağışı da içeren bulutlar gelişebilir.
İstanbul’luların meteoroloji radarını ve hava durumu güncellemesini yakından takip etmesinde yarar var.
Benzer şekilde cuma gecesine kadar olan dönemde başkentte de birden fazla kuvvetli yağış görebiliriz. Ankara’nın güney ve güneybatı ilçeleri yağışlardan daha fazla etkilenecek.
İzmir’de henüz yağmur ihtimali yok, hava sıcaklıkları kıyı Ege’de 33-35°C’lerde seyrediyor. İç Ege’de ise yine 37 ila 40°C’lere tırmanıyor.
Antalya’da bu gece yarısına kadar yağmur ihtimali var, Antalya-Mersin arasında daha çok iç kesimler kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınlarına maruz kalabilir.
Antalya’daki gece kesildikten sonra bir süre yeni yağış yok ve hafta sonu sıcaklıklar Akdeniz’de yeniden 38°C’ye yükseliyor
Bugünlerde hissedilen sıcaklık su buharı nedeniyle 35°C’nin altına düşmüyor. Batı, güney, iç ve güneydoğu bölgelerimiz tarihlerinin en sıcak yaz mevsimini geçirirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu daha bulutlu ve daha serin kalabiliyor.
Sıcak denizlerin, soğuk hava girişleriyle karşılaşması her zaman şiddetli hava olayı potansiyeli doğurur. Bu geceden itibaren Marmara başta olmak üzere kuvvetli rüzgar, yer yer şiddetli yağmur ve olası dolu yağışlarına karşı tedbirli olmakta yarar var.
Beklenen yağışlar İstanbul’dan pazar sabahı ayrılmış olacak, hava sıcaklıkları 2 gün için 28-30°C’lere kadar gerileyecek. Marmara’da ve Batı Karadeniz’de son 30-35 günün en serin 2 gününü yaşayacağız.
Bu da olumlu bir gelişme ve iyi tarafı, yağışların şiddetli olanları su havzalarının üstüne denk gelirse (Ki Ömerli ve Terkos barajları çevresinde böyle ihtimaller var), kuraklıktan kırıldığımız bu dönemde, su seviyelerimizde ufak bir iyileşme yaşarız.