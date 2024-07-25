Yağışlar da geliyor! Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!

Sıcak denizlerin, soğuk hava girişleriyle karşılaşması her zaman şiddetli hava olayı potansiyeli doğurur. Bu geceden itibaren Marmara başta olmak üzere kuvvetli rüzgar, yer yer şiddetli yağmur ve olası dolu yağışlarına karşı tedbirli olmakta yarar var.