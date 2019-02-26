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Bana adice bir oyun oynadı. Gerekli karşı davayı açacağım. Emre'nin nasıl bir insan olduğunu tüm gerçekliğiyle mahkemeye sunacağım. Kendisinin istediği yayın yasağına da itiraz ederek; bu süreci tüm kamuoyu ile paylaşacağım.