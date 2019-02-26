Yağmur Aşık'tan olay açıklama: Bana adice bir oyun oynadı

Giriş: 26.02.2019 - 09:59 | Güncelleme:  

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık dün avukatı aracılığıyla eşi Yağmur Aşık'a boşanma davası açtığını açıklamıştı. Yağmur Aşık, boşanma açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulundu

  • 1Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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    Ünlü futbolcu Emre Aşık dün avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden eşi Yağmur Aşık'a boşanma davası açtığını kamuoyuyla paylaşmıştı. 

  • 2Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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    Emre Aşık'ın boşanma açıklamasının ardından Yağmur Aşık, Instagram hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulundu. İşte Yağmur Aşık'ın açıklamalarından satır başları: 

  • 3Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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    "EMRE AŞIK BANA YALVARDI"

    Emre Aşık, bana yalvardı; barışmak istedi. Pişman olduğunu söyleyerek beni kandırdı ve boşanma davasını geri çektirdi.

  • 4Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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    Alacağım nafaka ve tazminattan kurtulmak için kendisi haberimi 'ihanet' adı altında planlı bir şekilde yaptırdı.

     

     

  • 5Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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    Bana adice bir oyun oynadı. Gerekli karşı davayı açacağım. Emre'nin nasıl bir insan olduğunu tüm gerçekliğiyle mahkemeye sunacağım. Kendisinin istediği yayın yasağına da itiraz ederek; bu süreci tüm kamuoyu ile paylaşacağım.

  • 6Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 7Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 8Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 9Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 10Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 11Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 12Yağmur Aşık'tan boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'la ilgili olay açıklamalar - Magazin haberleri
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