Yağmur dindi, çalışma yeniden başladı

Rize'nin Çayeli İlçesi'ne bağlı Büyükköy Beldesi Derecik köyünde 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen heyelanda yamaçta olan 2'şer katlı 2 bina balçık içerisinde kaybolmuş, yamaçtan kopan toprak ise dere yatağını kapatmıştı.

Kapanan dere yatağı ise köyde derinliği 10 metreyi aşan bir göl oluşturdu. Heyelanın olduğu günden bugüne dere yatağında süren temizlik çalışmaları şiddetli sağanak yağmurun devam etmesi nedeniyle heyelan riski altında ilerliyordu.

Yağmurun son bulup yerini güneşe bırakmasıyla bölgedeki çalışmalar hız kazandı. Heyelan riskinin minimuma indiği bölgede ekipler iş makinesi ile dere yatağından aldığı toprağı kamyonlarla Çayeli Belediyesi'nin gösterdiği alana taşıma işlemini oldukça hızlandırdı.

Derecik Muhtarı Ramazan Küçüksarı, "Çalışmalar çok güzel. İlk günden beri devam ediyor. Dün yağmur olduğundan dolayı ara vermiştik. Yukarıdan kopmalar şimdilik durmuş durumda. Havalar da açık. Kısa sürede yaralarımızı saracağız inşallah. Havalar açmasıyla büyük bir avantaj yakaladık. Şimdi bu avantajı iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Burada çalışan makine sayısı da çoğaldı. DSİ'de buraya ekstra olarak beş araba araç gönderecek. Çalışmalar bugün çok hızlı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık olarak 600 civarında kamyon hafriyat alındı buradan. Ama tahmini olarak 2 bin 500, 3 bin kamyon civarında da şu an burada moloz bulunuyor. Devletimiz ayaktadır, sürekli bizlere takviye yapıyor. İyi şekilde çalışıyoruz. Operatör arkadaşlara, DSİ'ye, Özel İdare'ye, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.