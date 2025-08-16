Habertürk
Habertürk
        Yağmur Ünal'dan annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Magazin haberleri

        Yağmur Ünal'dan Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklama

        Yağmur Ünal, 'Cushing Sendromu'nun sona ermesinin ardından 20 kilo vererek ideal kilosuna dönen annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 12:13 Güncelleme: 16.08.2025 - 12:13
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Türkan Şoray, vücutta olması gerekenden fazla kortizon üretimiyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmıştı. Şoray, bu nedenle de aşırı kilo almıştı. Sanatçı, aşırı kilo almanın yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.

        Türkan Şoray'ın 2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için geçirdiği operasyon sonrasında 'Cushing Sendromu' sona ermişti.

        Türkan Şoray, bunun sonucunda 20 kilo vererek 'Cushing Sendromunu'ndan önceki kilosuna dönmüştü.

        ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

        Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, katıldığı bir partide annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ünal, annesinin sağlık durumu hakkında; "Durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür" yorumunu yaptı.

        #Türkan Şoray
        #Yağmur Ünal
        #Cushing sendromu
