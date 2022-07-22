DHA

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşayan Kars'ın Digor ilçesine bağlı Yaylacık köyünde, ekinler kuruma noktasına gelince yağmur yağması için asırlık bir gelenek olan 'yağmur gelini' oyunu oynandı.

DHA'nın haberine göre Mustafa Miraç ve Muhammet Fatih Şirin kardeşler, yörede 'Buke Barane' olarak bilinen oyun için yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki bir tahta parçasının üzerine 'yazma' olarak da bilinen başörtüsü örterek temsili geline dönüştürdü.

Çocuklar, daha sonra yağmur gelinle birlikte köydeki evleri tek tek dolaştı. Kapıları çalan çocuklara vatandaşlar çeşitli hediyeleri verirken yağmur yağması umuduyla da üzerlerine sur serpti.

Mustafa Miraç ve Muhammet Fatih Şirin kardeşler arkadaşlarıyla birlikte ev ev dolaşıp harçlıklarını toplayıp hediyelerini aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Çocuklara hediye verdikten sonra üzerlerine su serpen 67 yaşındaki Zennure Şirin, "Bu gelenek bizde asırlardır uygulanıyor. Çocuklar tahta parçasının üzerine yazma örterek yağmur gelin adını verir ve evleri dolaşarak hediye toplar. Çocuklara hediye veren vatandaşlar yağmur yağması için de üzerlerine su serper" dedi.