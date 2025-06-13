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        Haberler Gündem Güncel Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor! Hafta sonu hava durumu nasıl? | Son dakika haberleri

        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

        Türkiye'de batı, kuzey ve güney kıyılarımız güneşli ve sıcak günler geçiriyor. Marmara'da ise poyrazdan (kuzeydoğu) esen kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor. Cumartesi ve Pazar rüzgar daha zayıf esecek

        Giriş: 13.06.2025 - 19:58 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:06
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        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; bugün Denizli-Isparta arasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve dolu yağışı görülebilir. Denizli merkezde su baskınları yaşanabilir. Bu durum gece saatlerine kadar risk oluşturuyor.

        YAĞMUR YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

        İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de neredeyse 2 haftadır yağmıyor. Günler güneşli ve özellikle Ege-Akdeniz kıyılarında çok sıcak geçerken, 15 Haziran Pazar günü nihayet bir miktar yağmur görme ihtimalimiz var. Pazar günü Karadeniz kıyılarında Samsun-Sinop arası kuvvetli olmak üzere yağmur bekliyoruz. Samsun ve çevresinde lokal olarak şiddetli yağma ihtimali var. İstanbul’da ise tahmini öğlen öncesi zayıf bir yağmur görülebilir. İstanbul’dan Trakya yönünde ya da Bursa-Balıkesir çevresinde yağış beklenmiyor. Marmara’da sıcaklıklar hafta sonu 26 ila 30°C’lerde seyredecek.

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        Haziran ayında İstanbul, Bursa gibi merkezler aylık olarak ortalama 30 ila 33 mm yağmur biriktiriyor. Uzun yıllar ortalaması olan 30 mm’nin henüz 1 mm’si bile düşmedi. Yaz havası ve getirdiği rahatlık, ferah elbiseler giyebilmek iyi olabilir.

        Ayın devamında da yağmur yağmaması halinde ki bu ihtimal var, barajlarda su kaybı dışında havanın kalitesi ve yeryüzündeki sokaklarımızın, yaşam alanlarımızın temizliği, bitkilerin ve canlıların suya ulaşabilmesi gibi konularda zorluk çekebiliriz.

        Ege Bölgesi genelinde de Marmara’da olduğu gibi 2 haftadır yağmur göremiyoruz. İzmir’de hafta sonu hava güneşli, sıcaklıklar gündüz rüzgarlı bir havada 32°C, gece ise 20°C’ye kadar serinliyor.

        Ankara’da cumartesi ve pazar günleri güneşli geçecek, İç Anadolu’da gündüz 25°C’lerde seyreden makul, nispeten rahat bir yaz havası var. Başkentte hem cumartesi hem de pazar akşamları saat 18 ile 21 arası rüzgar kuvvetli esebilir. Fakat yağmur ihtimali oldukça düşük olan Eskişehir’de ve Ankara’da su havzaları bu yaz mevsimine zayıf giriyor, ortalama doluluklar %25’lerin altında kalıyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

        14 Haziran Cumartesi günü tahmini olarak öğlen saatlerinden itibaren Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane gibi merkezlerde kuvvetli sağanak görülecek. Doğu Anadolu dışında Konya çevrelerinde ve Pozantı-Adana arasında gök gürültülü yağmurlar görülebilir. Bu yağışlar günün özellikle saat 13:00-16:00 arası daha kuvvetli olacaktır. Cumartesi beklenen bu yağışlar esnasında lokal olarak dolu yağışları da görülebilir.

        Bugünlerde artan kene vakalarının bir sebebi de kuraklık. Kuruyan sazlıklar, suyunu tamamen kaybetmiş bataklıklar Türkiye’de yaygınlaşıyor. Keneleri besin olarak tüketen canlıların su bulamaması, göç etmelerine ya da nüfus kaybetmelerine yol açıyor.

        HAZİRAN SONUNA KADAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

        Mevsim normallerinde seyreden hava koşulları ve hep güneşli giden havalar Haziran sonuna kadar sürebilir. Bugün Denizli’de olduğu gibi lokal olarak kuvvetli yağışlar olacaktır. Fakat geniş topraklarımıza ara sıra yağan yağmurlar yetmiyor görünüyor. Yeniden canlanan sulak alanlara, kuşlara ve böcekçil canlılara ihtiyacımız bugünlerde belirgin hale geliyor. Kaybettiğimiz ormanlardan kalan yaralarımız var. Kuruyan göl, gölet, sazlık, bataklık, dere, akarsu ve baraj gölleri bize su kesintisi olarak dönmenin dışında, doğada büyük bir susuzluğa dönüşebiliyor. Mevsim yağışlarını ve lazım olan soğukları yaşamak bu yüzden de önemli olsa gerek.

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        Uzun yıllar boyunca yerleşik ekosistemde kendine yer bulmuş, onu koruyan ve nesillerini sürdüren canlılara bugün keneleri yiyip yok etsinler diye ihtiyacımız var. Mars’a insanlı görev planlayan insanın, bugün bir tavuğa, bir kekliğe ihtiyacı var.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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