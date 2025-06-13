Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; bugün Denizli-Isparta arasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve dolu yağışı görülebilir. Denizli merkezde su baskınları yaşanabilir. Bu durum gece saatlerine kadar risk oluşturuyor.

YAĞMUR YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de neredeyse 2 haftadır yağmıyor. Günler güneşli ve özellikle Ege-Akdeniz kıyılarında çok sıcak geçerken, 15 Haziran Pazar günü nihayet bir miktar yağmur görme ihtimalimiz var. Pazar günü Karadeniz kıyılarında Samsun-Sinop arası kuvvetli olmak üzere yağmur bekliyoruz. Samsun ve çevresinde lokal olarak şiddetli yağma ihtimali var. İstanbul’da ise tahmini öğlen öncesi zayıf bir yağmur görülebilir. İstanbul’dan Trakya yönünde ya da Bursa-Balıkesir çevresinde yağış beklenmiyor. Marmara’da sıcaklıklar hafta sonu 26 ila 30°C’lerde seyredecek.

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Haziran ayında İstanbul, Bursa gibi merkezler aylık olarak ortalama 30 ila 33 mm yağmur biriktiriyor. Uzun yıllar ortalaması olan 30 mm’nin henüz 1 mm’si bile düşmedi. Yaz havası ve getirdiği rahatlık, ferah elbiseler giyebilmek iyi olabilir.

Ayın devamında da yağmur yağmaması halinde ki bu ihtimal var, barajlarda su kaybı dışında havanın kalitesi ve yeryüzündeki sokaklarımızın, yaşam alanlarımızın temizliği, bitkilerin ve canlıların suya ulaşabilmesi gibi konularda zorluk çekebiliriz.

Ege Bölgesi genelinde de Marmara’da olduğu gibi 2 haftadır yağmur göremiyoruz. İzmir’de hafta sonu hava güneşli, sıcaklıklar gündüz rüzgarlı bir havada 32°C, gece ise 20°C’ye kadar serinliyor. Ankara’da cumartesi ve pazar günleri güneşli geçecek, İç Anadolu’da gündüz 25°C’lerde seyreden makul, nispeten rahat bir yaz havası var. Başkentte hem cumartesi hem de pazar akşamları saat 18 ile 21 arası rüzgar kuvvetli esebilir. Fakat yağmur ihtimali oldukça düşük olan Eskişehir’de ve Ankara’da su havzaları bu yaz mevsimine zayıf giriyor, ortalama doluluklar %25’lerin altında kalıyor. REKLAM KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER 14 Haziran Cumartesi günü tahmini olarak öğlen saatlerinden itibaren Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane gibi merkezlerde kuvvetli sağanak görülecek. Doğu Anadolu dışında Konya çevrelerinde ve Pozantı-Adana arasında gök gürültülü yağmurlar görülebilir. Bu yağışlar günün özellikle saat 13:00-16:00 arası daha kuvvetli olacaktır. Cumartesi beklenen bu yağışlar esnasında lokal olarak dolu yağışları da görülebilir. Bugünlerde artan kene vakalarının bir sebebi de kuraklık. Kuruyan sazlıklar, suyunu tamamen kaybetmiş bataklıklar Türkiye’de yaygınlaşıyor. Keneleri besin olarak tüketen canlıların su bulamaması, göç etmelerine ya da nüfus kaybetmelerine yol açıyor.