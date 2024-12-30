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        Haberler Gündem Güncel Yağmurda ıslanan köpek otobüse bindi | Son dakika haberleri

        Yağmurda ıslanan köpek otobüse bindi

        Karabük'te yağmurda ıslanan köpeğin otobüse binmesi ardından yolcularla seyahat ettikten sonra inmesi kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:26 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:26
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        Yağmurda ıslanan köpek otobüse bindi
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        Karabük'te yağmurdan ıslanıp, durağa yanaşan halk otobüsüne binip birkaç durak sonra inen sokak köpeği, kameralara yansıdı.

        Safranbolu ilçesi Misak-ı Milli Meydanı'nda yağmurdan ıslanan köpek, 20 Aralık'ta otobüs durağına yanaşan 78 SB 145 plakalı halk otobüsüne bindi. Köpek, bir süre yolcular ile birlikte seyahat etti.

        Yolcuların şaşkınlıkla izlediği köpek, Karabük Üniversitesi durağında otobüsten indi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına ve otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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