Yağmurlu günde araç sürmeyi mümkün hale getiren kadın Mary Anderson

Benzer cihazlar Anderson'unkinden önce tasarlanmıştı ama ilk çalışan onunkiydi. Ancak sonradan değeri anlaşılacak buluş için Anderson toplumun alayı ile karşılaştı; birçok kişi hareketli silecekler nedeniyle sürücülerin dikkatinin dağılacağını düşünüyordu.

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Ayrıca tarih itibarıyla arabalar pek popüler değildi; Henry Ford arabaları henüz piyasada yoktu. Ancak çok kısa bir zaman sonra 1913'e gelindiğinde birçok Amerikalının arabası vardı.

Araba kullanmak giderek daha yaygın hale geldikçe, ön cam sileceği de sonunda otomotiv kullanımına uyarlandı. 1922'de Cadillac, silecekleri arabalarına standart ekipman olarak yerleştirmeye başladı.

Kaynak: Herald Weekly, Invent.org