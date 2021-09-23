Yağmur altında Doğu şakaları

Doğu Demirkol, 'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamında sahneye çıkarak kendi yaşamından ilginç olaylara da yer verdiği şovuyla seyircileri kahkahaya boğdu. Demirkol'un ikinci yarısı yağmur altında geçen gösterisinde günlük yaşamdan, ailesinden, rol aldığı 'Ahlat Ağacı' ve yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra yapımcılar Cemal Okan, Timur Savcı, Muzaffer Yıldırım ile ilgili şakaları seyircilere keyifli saatler yaşattı.
'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamındaki etkinlikler, 24 Eylül Cuma Yalın'ın 'Pazar Şarkıları' ile devam edecek.
BKM YAZ ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ
24 EYLÜL YALIN – PAZAR ŞARKILARI
25 EYLÜL AŞKIN NUR YENGİ
27 EYLÜL ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
29 EYLÜL GÜLDÜR GÜLDÜR
01 EKİM ADAMLAR
05 EKİM AYTA SÖZERİ
06 EKİM ANADOLU ATEŞİ
07 EKİM ZEYNEP BASTIK
08 EKİM YALIN
09 EKİM CEZA
10 EKİM BİR ARADA CAZ
13 EKİM GÖKSEL
15 EKİM GAZAPİZM
16 EKİM OKTOBERFEST
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