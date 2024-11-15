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        Haberler Gündem Çevre Yakakent Balıkçı Barınağı'nda dip temizliği | Son dakika haberleri

        Yakakent Balıkçı Barınağı'nda dip temizliği çalışması başlatıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesindeki balıkçı barınağında dip temizliği çalışması başlatıldı. Çalışma ile derinliğin artırılarak teknelerin girip çıkarken yaşadığı sorunun ortadan kaldırılacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:04
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        Yakakent Balıkçı Barınağı'nda dip temizliği
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        Samsun'un Yakakent ilçesindeki balıkçı barınağında dip temizliği çalışması yürütülüyor.

        Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği envanterine kayıtlı Mimar Sinan gemisiyle, Yakakent'te büyük balıkçı teknelerinin yoğun olarak kullandığı limanda çalışma başlatıldı.

        Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, yaptığı açıklamada, limanın sığ olan ağız bölümünde teknelerin girip çıkarken sorun yaşandığını belirterek, başlatılan çalışma ile derinliğin artırılarak sorunun ortadan kaldırılacağını kaydetti.

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