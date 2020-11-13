Bir kuş gözlemcisinin sosyal medya hesabından, "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız Yakalı toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk." paylaşımı üzerine jandarma ekipleri arazide çalışma başlattı.

Öldürülen kuşun Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye köyü yakınlarına gömüldüğünün iddia edilmesi üzerine belirlenen koordinatlarda drone destekli jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler arama çalışması yaptı.

Jandarma şüpheli görülen yerlerde incelemede bulundu, aramalar sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

YAKALI TOY KUŞU NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Toy, toygiller familyasından çok ürkek bir kuş türüdür. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biridir.

Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg'a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg ağırlığına ulaşırlar.

Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardır. Yetişkin erkeklerin tüylerden oluşan bir sakalları vardır.