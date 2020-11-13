Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Yakalı toy kuşu Türkiye'den çıkamadan öldürüldü! Yakalı toy kuşu nedir, özellikleri neler?

Sosyal medyada "Trabzon'da doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılarca öldürüldüğü ve gömüldüğü" iddia edilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki yakalı toy kuşunu bulmak için jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler seferber oldu. Yakalı toy kuşu nedir? İşte detaylar...

Yakalı toy kuşu Türkiye'den çıkamadan öldürüldü! Yakalı toy kuşu nedir, özellikleri neler?

Bir kuş gözlemcisinin sosyal medya hesabından, "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız Yakalı toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk." paylaşımı üzerine jandarma ekipleri arazide çalışma başlattı.

Öldürülen kuşun Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye köyü yakınlarına gömüldüğünün iddia edilmesi üzerine belirlenen koordinatlarda drone destekli jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler arama çalışması yaptı.

Jandarma şüpheli görülen yerlerde incelemede bulundu, aramalar sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

YAKALI TOY KUŞU NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Toy, toygiller familyasından çok ürkek bir kuş türüdür. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biridir.

Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg'a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg ağırlığına ulaşırlar.

Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardır. Yetişkin erkeklerin tüylerden oluşan bir sakalları vardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 2020 ALES 2 sınav tarihi! ALES sınav giriş belgesi...
GÜNDEMALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Regaip Kandili tarihi! Üç aylar ne zaman başlıyor?
GÜNDEMRegaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
ÖSYM Giriş nasıl yapılır? ÖSYM AİS Giriş ekranı ile KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri sorgula
GÜNDEMKPSS sınav giriş yerlerinizi öğrenin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukluk arkadaşı saat hediye etti
GÜNDEMÇocukluk arkadaşından hediye
Formula 1’de starta geri sayım
GÜNDEMFormula 1’de starta geri sayım
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 13 Kasım AFAD - Kandilli son depremler haritası
GÜNDEMDeprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?
Marmaris ve Bodrum'da sigara içme kısıtlaması getirilen açık alanlar belli oldu
GÜNDEMMarmaris ve Bodrum'un bu alanlarında sigara yasak
Sigara yasağı Son dakika: İstanbul'da hangi yerlerde sigara yasak? Açıklandı
GÜNDEMİstanbul'da o alanlara da sigara yasağı getirildi!
Son dakika: Çocuğa cinsel istismar davasında flaş gelişme! Hakim karşısında...
GÜNDEM11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmıştı! Hakim ...
Salihli'de 'geleceğe nefes ol' kampanyasında 4 bin fidan toprakla buluştu
GÜNDEMFidanlar toprakla buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X