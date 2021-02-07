Yakın gelecekte aşı pasaportu hayatımıza girecek mi? 0:00 / 0:00

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı kullanımına başlanmasıyla yakın gelecekte uluslararası seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesi de dünya gündemine girdi.

New York Times'ın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın pandemiyi kontrol altına almayı amaçlayan kararlarından birinde, devlet kurumlarından koronavirüs aşı sertifikalarını ve bunların dijital versiyonlarının "fizibilitesini değerlendirmelerini" istiyor.

Danimarka hükümetinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, önümüzdeki üç, dört ay içinde vatandaşlarının aşı olduklarını göstermelerine izin verecek dijital bir pasaport çıkaracağını söyledi.

Aşı pasaportu önerileri sadece hükümetlerden de gelmiyor. Etihad ve Emirates Havayolları birkaç hafta içinde, yolcuların aşı olduklarına veya Covid-19 testi yaptırdıklarına dair bir belge sağlamak için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından geliştirilen dijital seyahat kartını kullanmaya başlayacağını duyurdu.

DİJİTAL AŞI PASAPORTU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aşı pasaportu Covid-19'a karşı aşı olduğunuzu kanıtlayan bir belge. Bazı sürümlerinde ayrıca insanların koronavirüs testinin negatif çıktığı görülebilecek, böylelikle daha kolay seyahat etmelerine izin verilecek.

Havayolları, endüstri grupları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve teknoloji şirketleri şu anda cep telefonlarında yer alabilecek bir uygulama veya dijital cüzdanın bir parçası olmasını sağlayacak sürümler üzerinde çalışıyor.

New York Times'ta yer alan haberde, daha fazla insan aşılandıkça, muhtemelen sadece aşılanmış kişilerin katılmasına izin verilen bir etkinliklerin olacağı ifade edildi.

Uluslararası bir şekilde seyahat edebilmek için, hükümet ve sağlık yetkililerinin aşı olup olmadığınızı veya virüs için negatif test yaptırıp yaptırmadığınızı bilmesi gerekecek. Birçok ülke zaten ülkeye giriş için koronavirüs testinin negatif olması şartını arıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü genel sekreteri Zurab Pololikashvili, bu tür geçişlerin turizm sektörünü yeniden başlatmak için gerekli olabileceğini söyledi.

"YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

Öte yandan, belirli ülkelere girmek için aşı olduğunuzu kanıtlamak zorunda olmak yeni bir şey değil. On yıllardır, bazı ülkelere seyahat eden insanlar, sarı humma, kızamıkçık ve kolera gibi hastalıklara karşı aşı olduklarını kanıtlamak zorunda kaldılar.

Covid-19 mücadelesine yardımcı olan teknoloji odaklı bir kuruluş olan Linux Foundation Public Health'in yönetici direktörü Brian Behlendorf, "Sıtma, difteri ve diğer şeylere karşı aşı gerektiren ülkelere uluslararası seyahat eden herkes sarı kart gördü. Devlet okullarında çocukları olan ebeveynler, çocuklarının aşı olduğunu kanıtlamak zorunda kaldı. Bu yeni bir şey değil." dedi.

DSÖ AŞI PASAPORTUNU TAVSİYE ETMİYOR

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise bir soru üzerine Komite'nin "seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurması şartını" tavsiye etmediğini vurguladı.

Aşı üreticilerinin, aşıların güvenlik ve etkinliğine ilişkin ellerindeki verileri DSÖ ile paylaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bu tür verilerin eksikliği, küresel düzeyde aşıların zamanında ve eşit bir şekilde tedarik edilmesinin önündeki bir engeldir." uyarısında bulunuldu.

Son aylarda gündemde olan "aşı pasaportuna" ilişkin de Komite, "Aşıların (virüsü) bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında, Komite ülkelere, gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istememelerini tavsiye etti." ifadesini kullandı.