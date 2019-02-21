Zonguldak'ta, duruşma sonrası taraflar arasında çıkan kavgada silahla yaralanan yerel gazete çalışanı Selçuk Koçaklı hastaneye kaldırıldı. Koçaklı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre, yerel gazete çalışanı Selçuk Koçaklı, yakınlarının davacı olarak yer aldığı "basit yaralama" davasını takip etmek için Zonguldak Adliyesi'ne geldi. Duruşma sonrası adliyeden ayrılmak isteyen Selçuk Koçaklı ve yakınları ile karşı taraftakiler arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur K., silahla Selçuk Koçaklı'yı yaraladı. Olay sonrası yaşanan arbedeyi sonlandırmak için adliyede görevli polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Selçuk Koçaklı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada olay yerinden kırmızı kamyonetle kaçan Uğur K. ve 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.