Yakıt alırken çakmağı ateşledi, araç alev topuna döndü! 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Aksaray'da Mustafa Akil (25), ATV aracına yakıt aldığı sırada dalgınlık sonucu çakmağını ateşlemesi sonucu yangın çıktı.

ATV alev topuna dönerken, sürücü Akil ve akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Akbulut (27), vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. DHA'nın haberine göre; Akil'in arkasında oturan arkadaşı yara almadan kurtulurken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR ANLIK DALGINLIKLA ÇAKMAĞI ATEŞLEDİ

Akılalmaz olay, 27 Temmuz Çarşamba günü Büyük Bölcek Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mustafa Akil, ATV aracıyla akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanı Mehmet Akbulut, araca yakıt doldurduğu sırada arkadaşıyla birlikte ATV'nin üzerinde oturmaya devam eden Mustafa Akil, bir anlık dalgınlık sonucu elindeki çakmağı ateşledi.

ATV ALEV TOPUNA DÖNDÜ, 2 KİŞİYE ALEVLER SIÇRADI

Bunun üzerine ATV alev topuna dönerken, Akil ve Akbulut alevlerin arasında kaldı, arkasında oturan arkadaşı ise araçtan inip koşarak kurtuldu. İstasyon çalışanları, pantolonu sağ dizine kadar tutuşan Akil ile yerde sürüklenen ve kıyafetlerinin büyük bir bölümü alev alan Akbulut'a yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Çalışanlar, ardından alev topuna dönen ATV aracına da müdahale etti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akil ve Akbulut, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı 2 kişi, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.