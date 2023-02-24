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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? İşte Star TV yayın akışı

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını Kahramanmaraş depremi sonrasında bir süreliğine yayın arası verdi. Geçtiğimiz hafta da seyirci karşısına çıkmayan Yalı Çapkını'nın bugün olup olmadığı araştırılıyor. İşte 24 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ile ilgili detaylar...

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  • YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

    Her hafta Cuma akşamı ekranlara gelen Yalı Çapkını geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkilerinin yurt genelinde etkisi sebebiyle yayınlanmadı. "Yalı Çapkını bu akşam yok mu?" soruları ise gündemdeki yerini aldı. İşte Yalı Çapkını yeni bölümünün yayınlanacağı tarih ile 24 Şubat 2023 Star TV yayın akışı...
  • YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU?

    Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle 20.00'da bu akşam yayınlanacak. 
  • YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

    24 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI 

    07:00 Star - NTV Ortak Yayın

    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak İle Fidan
  • YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

    20:00 Yalı Çapkını

    02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

    03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    05:30 Söz
  • YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

    YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM ÖZETİ

    Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır. 
  • YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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