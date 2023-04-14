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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!

Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran güzel oyuncu Öznur Serçeler, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!

    STAR TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin Asuman'ı Öznur Serçeler, oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü ismin son pozuna binlerce beğeni geldi.
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!

    Duru güzelliği ve başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla da adından söz ettiren Öznur Serçeler, son olarak Cem Talu'nun objektifine poz verdi.
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!

    Instagram'da 2.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun pozlarına 49 binin üzerinde beğeni ve 295 yorum geldi.
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!

    Sosyal medya kullanıcıları Öznur Serçeler'in pozlarının altına, "Barbie gibisin", "Gözleriniz çok güzel", "Yetenekli ve güzel bir kadın" gibi yorumlar geldi.
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!

    İşte Öznur Serçeler'in son pozları...
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Asuman'ından iddialı pozlar! Öznur Serçeler'e övgü yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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