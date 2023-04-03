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Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, 1 Nisan günü yeni yaşına girdi. Ünlü isim bir mekanda doğum gününü kutladı ve ünlü camiasından arkadaşlarını davete çağırdı. Buçe Buse Kahraman yeni yaş için tercih ettiği elbisesi de göz kamaştırdı.

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  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!

    Dizide Afra Saraçoğlu'nun önüne geçtiği düşünülen ve sahneleri artırıldığı için tepki çeken oyuncu doğum gününü kutladı ve tercih ettiği kombiniyle sevenleri tarafından övgüler aldı.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!

    Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelin karakteri sebebiyle sosyal medyada sık sık tepki gören Buçe Buse Kahraman, yeni yaşını sevdiği arkadaşlarıyla kutlamayı tercih etti.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!

    Buçe Buse Kahraman doğum gününden pozları "iyi ki doğdum, iyi ki doğdunuz hayatıma" notuyla paylaştı.
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!

    İşte Buçe Buse Kahraman'ın doğum günü partisinden görüntüler...
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!
  • Yalı Çapkını'nın Pelin'i doğum gününü kutladı! Buçe Buse Kahraman'ın partisine ünlüler akın etti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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