Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu, dizi çekimlerinin yanında fotoğraf çekimleri için de objektif karşısına geçiyor. Geçtiğimiz aylarda 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan güzel oyuncu Instagram paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi.