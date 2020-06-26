Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç'tan

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Uzun ve sağlıklı bir hayat için bisiklet kullanmanın önemine değine Kılınç, yolları düz olan yerleşim yerlerinde bisiklet kullanımının iyi bir spor olduğunu dile getirdi.Kendisinin de bir bisiklet kullanıcısı olduğunu aktaran Kılınç, "İlçemizde bisiklet kullanarak denetlemeyi ve gezmeyi seviyorum. Yerleşim alanı düz olan ilçelerde bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve bisiklet yollarının yapılması gerekiyor. İlçemizde yollarımız bisiklet kullanmak için uygun. Onun için herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum. diye konuştu.