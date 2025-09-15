Olay, gece yarısı Gebze-İzmir-İstanbul Otoyolu bağlantı noktasında meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki TIR’ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü, aracı kenara çekerken TIR bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA