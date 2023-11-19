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        Yalova'da sağanak ve fırtına; deniz taştı, tekneler parçalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:30
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        Yalova'da sağanak ve fırtına; deniz taştı, tekneler parçalandı (2)
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        LUNAPARKIDENİZSUYU BASTI

        Yalova'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Süleymanbey Mahallesi'ndeki lunapark, taşan deniz suları ile doldu. Lunaparkın içerisinde yer alan kafeteryanın camları kırıldı, masa ve sandalyeler rüzgar nedeniyle zarar gördü. İşletme sahibi Ali Altınbaş, afet yaşadıklarını söyleyerek, "Dün gece çıkan şiddetli rüzgar ve yağmurun etkilerinden bizler de nasibimizi aldık. Çok aşırı bir rüzgar vardı. Deniz, 3 metre kadar kabardı ve daha sonra dalgalar 5 metreye çıktı. Dalgalar, şiddetli rüzgarın etkisi ile buradaki kafeteryamıza da zarar verdi. Denizden 20 metre kadar kum ve çakıllar sürüklendi. Doğal afettir, bu. Yetkililerden destek bekliyoruz. Canımız sağolsun diyoruz" dedi. Yalova-Termal yolunun 6´ncı kilometresinde de 15 metrelik çam ağacı, kökünden kırılarak yola devrildi. Devrilen ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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