Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı 2 kişiye çarptı

        YALOVA'nınTermal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı 2 kişiye çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'nınTermal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Termal İlçesi, kırsal Yenimahalle Mahallesi´nde meydana geldi. Kentte, sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu. Kopan çatı yolun karşısında bulunan bir binaya çarparak parçalanırken, yola savrulan parçaları 2 kişiye çarptı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri de çatının koptuğu binada incelemede bulundu. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı parçaları 2 kişiyi yaraladı
        Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı parçaları 2 kişiyi yaraladı
        Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından bir kişinin cenazesi Yalova'da d...
        Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından bir kişinin cenazesi Yalova'da d...
        Yalova'da, içme suyu hattı yenileme çalışmasında göçükte kalan işçi kurtarı...
        Yalova'da, içme suyu hattı yenileme çalışmasında göçükte kalan işçi kurtarı...
        Yalova'da zincirleme trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı
        Yalova'da zincirleme trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Yalova'da altyapı kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
        Yalova'da altyapı kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı