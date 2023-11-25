Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı 2 kişiye çarptı YALOVA'nınTermal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

YALOVA'nınTermal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Termal İlçesi, kırsal Yenimahalle Mahallesi´nde meydana geldi. Kentte, sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu. Kopan çatı yolun karşısında bulunan bir binaya çarparak parçalanırken, yola savrulan parçaları 2 kişiye çarptı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri de çatının koptuğu binada incelemede bulundu. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.