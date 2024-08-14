Ameliyathaneye gitmeden deniz manzaralı odada doğum yapıyorlar

YENİLENME sürecinin ardından 2023 yılında hizmet vermeye başlayan 400 yataklı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, çevre illerden ve ilçelerden gelen hamileler için ‘Anne Oteli’nden, ‘Gebe Okulu’na kadar tüm ayrıntılar düşünülürken, anne ve baba adayları eğitim görerek doğuma hazırlanıyor. Deniz manzaralı Anne Oteli'nde kalan anne adayları, yanlarındaki refakatçilerle ameliyathaneye gitmeden, odalarındaki doğum masasına dönüşen yatakta, bebeklerini dünyaya getiriyor. Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hanife Rana Ezici, bazı hastaların hastanede daha fazla kalmak istediğini söyledi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, son teknolojiyle donatılmış ameliyathaneleri, 5 yıldızlı otel konforundaki modern odaları, müşahede, gebelik okulu ve hizmet kalitesiyle çevre illerden de yoğun talep görüyor. Serviste kurulan ‘Anne Oteli’ ile riskli gebeler başta olmak üzere, il dışı veya ulaşımda güçlük çekebilecek gebeler ile yakınlarının konaklamasına imkan veren hastane, ayrıca gözlerini hastanede dünyaya açan bebeklerin kimliklerini de adreslerine ulaştırıyor. Hastaneye gelen anne adaylarının doğuma giden sürecinin ‘Gebe Okulu’ ile başladığını söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hanife Rana Ezici, “Çevre illerden veya ilçelerimizden gelen hastalarımız için Anne Oteli’miz mevcut. Adeta otel hizmeti veriyoruz. Odalarımız geniş ve deniz manzaralı. Burada hastalarımız doğum için günlerce yatabiliyorlar. Gebeleri ilk takibimizden itibaren Gebe Okulu’na da kayıt ettiriyoruz. Burada güzel eğitimlerimiz oluyor. İlk başta gebelerimize doktorlarımız eğitim veriyor. Son eğitimi de babalarıyla beraber, eşli eğitim yapıyoruz. Doğuma 5 kala onları hazırlıyoruz ve doğumhanelerimizi gezdiriyoruz. Doğumhanedeki odalarımızın hepsi tek kişilik. Hastalar hem doğumunu hem tedavisini hem de lohusalıklarını orada geçiriyorlar. Refakatçileri doğuma eşlik edebiliyor. Hastalarımız, normal doğumda 24 saat, sezaryen için 48 saat kalıyor. Bazıları hastaneyi o kadar çok seviyor ki daha fazla kalmak isteyen oluyor bazen. Hastalar doğum yaptıktan sonra çocukların nüfus kağıtları evlerine gidiyor. Bu işlemleri hastanemiz yapıyor. Doğumhanedeki doğum odalarında, doğum sırasında hastalarımıza pilates matlarını ve toplarını veriyoruz. Orada nefes egzersizleriyle, rahatlatıcı hareketler yaptırıyoruz. Zaten Gebe Okulu’nda hastalara bu eğitimler veriliyor. Bu da doğumu hızlandırıyor. Hastanemiz gerçekten ultra lüks hizmet veriyor. Her şey dahil 5 yıldızlı otel gibi. Hasta sayımız da oldukça fazla. Yalova dışında da diğer illerden gelip, doğum yapan hastalarımız var. Hastaları ilk viziteden son viziteye kadar takip ediyoruz. Yeni bir hizmetimiz var. Laktasyon hizmetimiz. Bunun için bir poliklinik açıldı. Annelerde gerçekten en önemli şey aslında doğum sonrası emzirme. Emzirme eğitimlerimiz de başladı. Oraya da hastalarımızı bekliyoruz” diye konuştu.