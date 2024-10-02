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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

        YALOVA'da 17 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:10
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama
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        YALOVA'da 17 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 50 ekip, 250 personelin katıldığı, 2 narkotik arama köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 809 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 bin 632 adet sentetik hap, 4,67 gram metamfetamin, 2,26 gram skunk, uyuşturucu madde üretim ve çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sentetik kannabinoid maddesi yapımında kullanılan bin 450 gram ara madde, 3 bin 810 mililitre kimyasal sıvı, 6 hassas terazi, 2 tabanca, 12 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 359 bin 225 TL ele geçirildi.

        OPERASYON POLİS KAMERASINDA

        Operasyon polis kamerasına yansırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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