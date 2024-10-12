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        Yalova'da gaz sızıntısının yaşandığı fabrika, ölçümler sonrası faaliyete geçti

        YALOVA'daamonyak ve metilamin sızıntısının meydana gelen kimyasal üretim fabrikası, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin ölçümlerinin ardından yeniden faaliyete geçti, gazdan etkilen 3 işçi hastanedeki tedavileri sonrası taburcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:50
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        Yalova'da gaz sızıntısının yaşandığı fabrika, ölçümler sonrası faaliyete geçti
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        YALOVA'daamonyak ve metilamin sızıntısının meydana gelen kimyasal üretim fabrikası, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin ölçümlerinin ardından yeniden faaliyete geçti, gazdan etkilen 3 işçi hastanedeki tedavileri sonrası taburcu oldu.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir boruda meydana gelen çatlaktan amonyak ve metilamin sızdı. Sızıntı sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısı, ekipler tarafından su ile apsorve işlemi yapılarak kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgeye tedbir amaçlı Bursa ve Sakarya'dan KBRN ekipleri yönlendirildi. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, fabrika tarafından gaz sızıntısının olduğu bölgenin bloke edilerek tesisin devreden çıkarıldığı belirtilirken, saat 00.30 itibarıyla olay yerindeki sızıntının tamamen kontrol altına alındığı kaydedildi. Gaz sızıntısının kesilmesinin ardından AFAD ve KBRN ekiplerinin yaptığı ölçümler ile bloke edilen tesis yeniden faaliyete alındı. Dumandan etkilenip, kaldırıldıkları hastanede oksijen tedavisi uygulanan 3 işçi de taburcu edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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