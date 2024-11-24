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        Yalova kar yağışıyla beyaza büründü

        YALOVA'da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla sürerken, beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:20
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        Yalova kar yağışıyla beyaza büründü
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        YALOVA’da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla sürerken, beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.

        Yalova'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışı aralıklarla devam ederken, Sugören köyü beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan bölgede güzel görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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