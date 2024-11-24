Yalova kar yağışıyla beyaza büründü

Yalova'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışı aralıklarla devam ederken, Sugören köyü beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan bölgede güzel görüntüler oluştu.

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