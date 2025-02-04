Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

YALOVA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. B.K., Y.A., A.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheliler ikametlerine düzenlenen baskında yakalanıp, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 parça halinde 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 gram metamfetamin maddesi, 8 adet sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve şarjöre basılı halde 14 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Ekipler, aynı gün Taşliman Mahallesi liman içindeki Balıkçılar Lokali’ne girerken tedirgin davranışlarda bulunan Y.E.M isimli şüpheliyi de durdurup, üst ve çantasında arama yaptı. Aramada 233 gram metamfetamin, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 10 adet sentetik hap, 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanırken, Y.A. isimli şüphelinin, ‘Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan da arandığı ortaya çıktı.