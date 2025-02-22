Arkadaşıyla ördüğü bereleri Muş'ta görev yapan jandarmaya ulaşan 'Selma teyze': Seneye daha fazla göndereceğiz

Yalova'da yaşayan Selma Özmen ile Sabahat Bağdat'ın, jandarma için ördüğü 81 bere, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görevli personele ulaştırılıp askerlere teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, berelerin teslim edildiği anlar ile askerlerle Özmen ve Bağdat'ın görüntülü görüşmesini içeren videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Mehmetçik'in 'Selma teyze'si, gelecek yıl komşularıyla daha fazla bere yapıp göndereceklerini söyledi.

Çınarcık ilçesinde yaşayan Selma Özmen ve Sabahat Bağdat, zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma personeli için 81 bere ördü. El emeği bereler, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görevli jandarma personeline ulaştırılmak üzere Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Muş Jandarma Komutanlığı'na ulaştırılan bereler, askerlere teslim edildi. Berelerini giyen Mehmetçik, Selma Özmen ve Sabahat Bağdat ile telefonda görüntülü konuşarak, anlamlı hediye için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, berelerin teslim edilmesi ve askerlerle Özmen ve Bağdat'ın görüşmesini içeren videoyu, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kıymetli Selma ve Sabahat teyzelerim; el emeğiniz, göz nurunuz olan bereleriniz evlatlarımıza ulaştı. Anne yüreğinizden kopup gelen bu ince düşünceniz, hepimizi duygulandırdı. Sizin dualarınız bize güç veriyor. Ellerinizden öpüyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

'BERELERİ DUALARLA ÖRDÜM'

İki çocuk annesi Selma Özmen, berelerin 57'sini dualar okuyarak Mehmetçik için ördüğünü söyledi. Bereleri giyen askerlerin telefonla görüntülü arayıp teşekkür etmelerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise bu görüşmeleri paylaşmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Selma Özmen, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlere daha önce de bere örüp gönderdiğini söyledi.

"Bir oğlum var. O da askerliğini yaptı. Allah'ım tüm askerlerimizi korusun" diyen Selma Özmen, şunları söyledi:

"Dizlerimdeki rahatsızlığım nedeniyle sürekli evde oturuyorum. Bu sırada askerlerimize bere örme fikri aklıma geldi. Yalova Jandarma Komutanlığı'nı aradım. Bana 'Örebilirsiniz' dediler. Geçen yıl örüp gönderdim. Bu sene de arkadaşım Sabahat Bağdat ile toplam 81 bereyi dualarla örüp Yalova Jandarma Komutanlığı'na teslim ettik. Bereler, biz sıcak yatağımızda yatarken bizleri koruyan Muş'ta görev yapan jandarmamıza teslim edildi. Mehmetçiğimiz beni de arayıp teşekkür ettiler. Kendileriyle konuştuk. Daha sonra İçişleri Bakanımız videoyu paylaşıp bize teşekkür etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağlık sorunu yaşamazsam arkadaş ve komşularımla daha fazla bere örüp önümüzdeki yıl yine askerlerimize göndereceğiz.”