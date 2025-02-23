Tilkiyi elleriyle beslemeleri kamerada

YALOVA'da ormanda piknik yapmak isteyen arkadaş grubu, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle besledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir arkadaş grubu, akşam saatlerinde piknik yapmak için Çınarcık ilçesi Teşvikiye Mahallesi'ndeki ormana girdi. Yanlarında getirdikleri yemekleri yedikleri sırada ormandan bir tilki yanlarına geldi. Tilkinin yere atılan kemikleri yediğini gören arkadaşlar, daha sonra hayvanı elleriyle besledi. Tilki, etlerin bir kısmını aldıktan sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.