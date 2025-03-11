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        Yalova'da kumar baskını; 13 kişiye toplam 120 bin lira ceza kesildi

        YALOVA'da düzenlenen denetimlerde 3 ayrı işletmede kumar oynatıldığı tespit edilirken, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 13 kişiye toplamda 120 bin 211 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:38 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:40
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        Yalova'da kumar baskını; 13 kişiye toplam 120 bin lira ceza kesildi
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        YALOVA'da düzenlenen denetimlerde 3 ayrı işletmede kumar oynatıldığı tespit edilirken, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 13 kişiye toplamda 120 bin 211 lira ceza kesildi.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-7 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 3 işletmede kumar oynatıldığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, aralarında yine iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 13 kişiye, toplamda 120 bin 211 TL idari para cezası kesildi.

        Kumar oynatılan işletmeler geçici süreyle kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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