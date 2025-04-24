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        Yalova'da eğitim- öğretime 1 gün ara

        İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 00:47 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:47
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        Yalova'da eğitim- öğretime 1 gün ara
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        İSTANBUL’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yalova'da eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Yalova'da, deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Vali Dr. Hülya Kaya, "İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24 Nisan Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, hamileler 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malül gaziler herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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